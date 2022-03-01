Украинские операторы будут блокировать телефоны, отобранные врагом: детали

Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон.

Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.

Об этом в Telegram-канале сообщает Госспецсвязи.

Связь – один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий.

Лишившись возможности звонить по своим номерам, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан.

"Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, поскорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон. Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, непростая задача", — говорится в сообщении.

"Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев", – добавляют в Госспецсвязи.