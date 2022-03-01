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Украинские операторы будут блокировать телефоны, отобранные врагом: детали

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Украинские операторы будут блокировать телефоны, отобранные врагом: детали

pixabay.com

Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон.

Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.

Об этом в Telegram-канале сообщает Госспецсвязи.

Связь – один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий.

Лишившись возможности звонить по своим номерам, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан.

"Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, поскорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон. Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, непростая задача", — говорится в сообщении.

"Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев", – добавляют в Госспецсвязи.

Мобильная связь перегружена - звоните только в случае наибольшей необходимости

Мобильная связь перегружена - звоните только в случае наибольшей необходимости

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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