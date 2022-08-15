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Украинские парламентарии обратились в ООН, ЕС, Европейский Совет из-за ядерного терроризма РФ на ЗАЭС — "Энергоатом"

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Украинские парламентарии обратились в ООН, ЕС, Европейский Совет из-за ядерного терроризма РФ на ЗАЭС — "Энергоатом"

Фото: "Энергоатом"

Постановление поддержал 301 народный депутат.

Верховная Рада Украины приняла Постановление № 7667 об обращении к ООН, ЕС, Европейскому Совету, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентам и правительствам государств-членов МАГАТЭ по осуждению акта ядерного терроризма, осуществляемого государством-агрессором на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар .

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

Украинские парламентарии также призвали международное сообщество применить санкции против всей российской атомной отрасли, в частности в отношении государственной корпорации "Росатом", входящих в ее состав предприятий и организаций. А также против физических лиц России, которые являются руководителями "Росатома" и отвечают за реализацию политики страны-агрессоры в отношении Украины.

"Согласно документу парламентам и правительствам государств – членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предлагается обратиться к Генеральной конференции Агентства по приостановлению действия привилегий и прав российской федерации как члена МАГАТЭ, а также лишение россии права голоса на заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности брать участие в разных программах сотрудничества", – пишет "Энергоатом".

Напомним, Данилов отверг возможность размещения миротворцев на ЗАЭС.

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Дата публикации
Просмотры
239
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