Украинские Patriot: Зеленский назвал компанию, которая будет помогать в производстве перехватчиков баллистики

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале нового этапа сотрудничества с американской оборонной компанией Raytheon, которая поможет Украине наладить совместное производство перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава государства написал в своем Telegram.

По словам президента, он провел встречу с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной. Зеленский подчеркнул, что компания является одним из ключевых партнеров Украины в сфере обороны.

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«Raytheon — очень сильная оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак», — отметил президент.

Зеленский сообщил, что стороны договорились об углублении сотрудничества, в частности в отношении совместного производства в Украине одних из важнейших средств ПВО — перехватчиков для комплексов Patriot.

«Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет совместно с Raytheon производить одни из важнейших средств ПВО — перехватчики для "пэтриотов". Об этом мы с президентом Трампом говорили в Анкаре, и сейчас самое время двигаться в этом направлении», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались и другие направления сотрудничества, связанные с ненаступательным военным оборудованием.

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По словам Зеленского, правительственные команды Украины и представители частного сектора продолжат работу над реализацией достигнутых договоренностей.

«Наши команды — как на правительственном уровне, так и со стороны частного сектора — будут поддерживать связь, чтобы доработать все детали. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины», — добавил президент.

Raytheon является американским оборонным гигантом, который входит в число крупнейших в мире производителей ракетного оружия, аэрокосмической техники и систем противовоздушной обороны. Компания является одним из главных производителей вооружения для комплексов Patriot, которые используются для защиты украинского неба от российских ракетных и воздушных атак.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина рассчитывает к концу 2026 года обрести техническую возможность производить ракеты для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

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