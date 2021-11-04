Украинские патрульные обяжут работать с включенными боди-камерами: для чего это нужно

Украинские патрульные обяжут работать с включенными боди-камерами: для чего это нужно

Со следующего года такие устройства будут в каждом подразделении патрульной полиции.

Украинские патрульные полицейские будут обязаны всегда работать с включенными боди-камерами (бодикамами).

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырского на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина.

"Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамы. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами", — заявил Монастырский

По его словам, таким образом можно будет добиться более высокого стандарта защиты прав человека.

Напомним:

С 1 ноября вакцинированных полицейских снаряжают специальными значками. Как отметили в Нацполиции, полицейские не обязаны носить такие значки, они будут являться лишь элементом популяризации вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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