Украинские пчелы против российских оккупантов: рой помешал взрыву гранат, заложенных в улей на Киевщине

Российские оккупанты заминировали улей на Киевщине. Владелец улья обнаружил в нем растяжку с двумя гранатами.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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В полицию поступило сообщение от 53-летнего жителя поселка Немишаево. Муж приехал на пасеку в село Бабинцы. Во время проверки ульев в одном из них он обнаружил растяжку с двумя гранатами "Ф-1" и "РГД-5".

"Взрывные устройства были примотаны друг к другу скотчем внутри улья, чеки оккупанты заменили английскими шпильками, и капроновой нитью соединили гранаты и крышку улья. К счастью, взрывчатка не сдетонировала", — рассказали в полиции.

Россияне надеялись, что после открытия крышки улья гранаты взорвутся, но за несколько месяцев, прошедших со времени оккупации, пчелы успели залепить зажигатели гранат воском и медом, и булавки не выскочили.

"Взрывотехники Киевщины совместно с саперами Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 обезвредили ловушку. По факту нарушения законов и обычаев войны полицейские Бучанщины начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 438 УК)", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Тернополе во время откачки меда умер мужчина. Его искусали пчелы. После этого ему стало плохо. Прибывшие по вызову медики "скорой" констатировали смерть мужчины.

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