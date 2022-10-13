Украинские пчелы против российских оккупантов: рой помешал взрыву гранат, заложенных в улей на Киевщине

Украинские пчелы помешали преступлению россиян против мирного населения.
Российские оккупанты заминировали улей на Киевщине. Владелец улья обнаружил в нем растяжку с двумя гранатами.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
В полицию поступило сообщение от 53-летнего жителя поселка Немишаево. Муж приехал на пасеку в село Бабинцы. Во время проверки ульев в одном из них он обнаружил растяжку с двумя гранатами "Ф-1" и "РГД-5".
"Взрывные устройства были примотаны друг к другу скотчем внутри улья, чеки оккупанты заменили английскими шпильками, и капроновой нитью соединили гранаты и крышку улья. К счастью, взрывчатка не сдетонировала", — рассказали в полиции.
Россияне надеялись, что после открытия крышки улья гранаты взорвутся, но за несколько месяцев, прошедших со времени оккупации, пчелы успели залепить зажигатели гранат воском и медом, и булавки не выскочили.
"Взрывотехники Киевщины совместно с саперами Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 обезвредили ловушку. По факту нарушения законов и обычаев войны полицейские Бучанщины начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 438 УК)", — сообщили в полиции.
Напомним, что в Тернополе во время откачки меда умер мужчина. Его искусали пчелы. После этого ему стало плохо. Прибывшие по вызову медики "скорой" констатировали смерть мужчины.
Читайте также:
- "Украинские подопечные Вашингтона за его попустительство": какую дезинформацию распространяли российские оккупанты 12 октября
- "Не пройдет без проблем": Макрон посоветовал Лукашенко не втягиваться еще больше в войну
- "Референдумы" РФ на оккупированных территориях не имеют юридической силы — Генассамблея ООН