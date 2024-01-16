Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от ООН: какая категория и о каких суммах идет речь

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от ООН: какая категория и о каких суммах идет речь

Инициатива от ООН охватит 350 тысяч человек с инвалидностью.

Минсоцполитики продолжат выплачивать помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Сумма доплаты зависит от размера пенсии.

Об этом сообщает портал "На пенсии".

Отмечается, что эта инициатива охватит 350 тысяч человек с инвалидностью.

В 2023 году выплаты от ООН получали следующие категории пенсионеров:

  • обитающих на территориях боевых действий или при фронтовых территориях;
  • пенсия которых не превышает 3250 гривен, но первоначально эта сумма составила 3000 гривен;
  • такие лица ранее не получали никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получают выплаты внутренне перемещенным лицам.

Если пенсионер получает 2400, то ему доплачивают 850 гривен, если пенсия составляет 3000 гривен, то сумма доплаты от ООН – 250 гривен. Выплата начисляется автоматически вместе с пенсией. Не нужно обращаться в Пенсионный фонд. 

Напомним, Шмигаль сообщил, когда и насколько вырастут пенсии украинцев в 2024 году.

Ведущие новости на сегодня

Похожие темы:

Следующая публикация