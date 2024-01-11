"Украинские пенсионеры умрут": Зеленский о необходимости западного финансирования

По словам Зеленского, украинские власти не могут не давать пожилым людям пенсии, а на это нужны деньги.

Украинские власти не могут самостоятельно в полном объеме обеспечить пенисонерам необходимые выплаты. В случае отсутствия пенсий пожилые люди "просто умрут".

Об этом во время визита в Латвию заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о западном финансировании.

"Мы многое производим и многое получаем, как помощь. Когда нет финансирования, мы должны понять, что мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я сейчас не давлю на жалость... Мы не можем им не дать это, это просто невозможно, потому что умрут старые люди. У нас более 11 миллионов пенсионеров. Это не шутки. Много ли таких стран в Европе. Пенсионеров никто не поддерживает, кроме государства", – сказал глава государства.

Ранее президент Зеленский ответил, когда может закончиться война, и от чего это зависит.

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