Украинские пилоты и артиллеристы покошмарили оккупантов по всем направлениям: "испорчено" 40 опорников, 7 пунктов управления, склады и переправы

Украинские пилоты и артиллеристы отработали по позициям оккупантов по всем направлениям.

В результате российские захватчики недосчитались живой силы, несколько мостовых и понтонных переправ и складов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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В течение суток авиация Сил обороны совершила 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

В общем, подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили: самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101".

Изрядно досталось российским оккупантам минувшие сутки от украинских ракетных войск и артиллеристов.

В общем, в результате огневого воздействия нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня — тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов.

Ранее советник Офис президента Алексей Арестович рассказал об успешных действиях ВСУ, которые помогут обстреливать силы оккупантов в Изюме и Купянске на Харьковщине.

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