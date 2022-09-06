Украинские пилоты и артиллеристы "покошмарили" оккупантов: уничтожено несколько опорников, 5 позиций РЗК и системы ПВО

За прошедшие сутки украинские пилоты и артиллеристы отработали по позициям оккупантов.
В результате те недосчитались техники, личного состава и опорных пунктов.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.
Ракетные войска и артиллерия также выполняли задачи по контрбатарейной борьбе.
"В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражены несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери противника уточняются", — отметили в Генштабе.
Ранее в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске и Херсоне.
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