Украинские пилоты и артиллеристы так "закошмарили" оккупантов, что те отказываются идти в бой

Российские оккупанты потеряли "оптимизм" и в большинстве своем боятся где-то двигаться с наступлениями и штурмами.

Все из-за отличной работы украинских летчиков и артиллеристов.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага на некоторых направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области военные ВСУ уничтожили российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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