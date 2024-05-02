Украинские пилоты на F-16 будут одними из лучших в мире, но Россия будет пытаться сбить их — Ходжес

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес поделился своим мнением о ожидаемом поступлении истребителей F-16 в Украину и их потенциальном использовании в борьбе против российских сил.

F-16 — это очень хороший самолет, и нет сомнений, что украинские пилоты будут столь же опытны, как и любой в мире, чтобы летать на них. Однако ключевым вопросом будет то, как именно ВВС Украины будут использовать эти самолеты против российских целей.

Об этом экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес сказал в интервью РБК-Украина.

"Конечно, россияне будут искать F-16. Они с нетерпением будут стремиться продемонстрировать, что могут сбить F-16, что, конечно, неизбежно произойдет в какой-то момент. Поэтому я бы представил, что ВВС Украины будут искать способы укрепить уверенность использования F-16 против российского ПВО", — сказал Ходжес.

Генерал верит, что Генеральный штаб Украины использует F-16 наилучшим образом, который поможет Вооруженным силам Украины, будь то для сбивания российских ракет как часть общей ПВО, использования их против логистических целей, артиллерии или поддержки наземных операций.

В то же время Ходжес отметил, что количество F-16 не будет бесчисленным, и они не смогут летать круглосуточно из-за необходимости обслуживания.

"Я думаю, что мы, вероятно, увидим постепенное их использование, по мере того, как Украина будет становиться уверенной в том, как лучше использовать эти самолеты", — добавил он.

Напомним, Воздушные силы ВСУ объяснили, что не могут называть точных сроков появления в Украине самолетов F-16, поэтому заявление о том, что они будут на вооружении ВСУ уже "после Пасхи", лишь условно.

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