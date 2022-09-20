Украинские пилоты нанесли удары по 24 районам размещения кафиров: уничтожены позиции ЗРК, состав и технику

Отражены вражеские атаки на 4 участках Донецкой области и уничтожена техника и личный состав оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.

Также хорошо поработала украинская авиация. За прошедшие сутки украинские пилоты нанесли удары по 24 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, поразили 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один состав боеприпасов.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ по разным направлениям уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки задали огневое поражение по 16 объектам противника. В частности, по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районах сосредоточения артиллерии, а также 3 складах боеприпасов. Общие потери врага уточняются", - сообщают в Генштабе.

Напомним, что в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области ВСУ попали в сосредоточение вооружения и военной техники противника. Были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.

Напомним, в минобороны Великобритании назвали неудачи России в Украине.

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