Украинские пилоты нанесли удары по опорникам оккупантов и уничтожили вражеские позиции ЗРК

Украинская авиация продолжает донимать российских оккупантов.
За прошедшие сутки пилоты ВСУ нанесли удары по вражескм позициям.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага", – сообщили в Генштабе.
Напомним, что в Кривой Рог 14 сентября прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет. В результате атаки без воды несколько районов города. Россияне нанесли удар по гидротехническим сооружениям.
Читайте также:
- "Повар" Путина Пригожин вводит "сталинский" метод вербовки и становится лицом войны — ISW
- ВСУ "насыпали" оккупантам на юге и Донбассе, а враг перегруппировывается и считает потери: утреннее возведение Генштаба 15 августа
- В начале войны Казак "принес" Путину мирное соглашение, но "фюрер" отказался — СМИ