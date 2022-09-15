Украинские пилоты нанесли удары по опорникам оккупантов и уничтожили вражеские позиции ЗРК

За прошедшие сутки пилоты ВСУ нанесли удары по вражескм позициям.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага", – сообщили в Генштабе.

Напомним, что в Кривой Рог 14 сентября прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет. В результате атаки без воды несколько районов города. Россияне нанесли удар по гидротехническим сооружениям.

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