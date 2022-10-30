Украинские пилоты нанесли удары по позициям ПВО оккупантов и по взводным опорным пунктам — Генштаб

Украинские пилоты результативно посетили позиции оккупантов, а ракетчики и зенитчики передали им гарячие "приветы".

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 6 – по позициям противовоздушной обороны противника. Воины украинской ПВО сбили 1 ракету Искандер-К и 2 вражеских БПЛА "Орлан -10".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в Украине Силы обороны почти полностью разгромили 11-й армейский корпус ВС РФ, который должен представлять угрозу НАТО, и который командование России перебросило на Харьковщину.

Ранее сообщалось, что бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали группу "вагнеровцев", в том числе и заместителя начальника штаба ЧВК Вагнера.