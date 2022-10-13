Украинские пилоты попали в позиции вражеской артиллерии и в 6 пунктов управления — Генштаб

За прошлые сутки авиация ВСУ хорошо отработала по враждебным позициям.

Украинские пилоты и силы ПВО завершили минувшие сутки с хорошими результатами: поражены 7 вражеских ЗРК, которые обстреливали населенные пункты Украины и "демилитаризированы" 4 российских вертолета.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 7 вражеских зенитных ракетных комплексов. Также силы ПВО сбили 4 вертолета врага и 26 БпЛА.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны в Донецкой области отбили вражеские атаки на 5 участках. Из-за потерь и низкого морально-психологического состояния командования ВС РФ распорядилось временно прекратить наступление.

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