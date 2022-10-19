Украинские пилоты поразили 8 позиций ЗРК врага и опорный пункт – Генштаб

Украинские пилоты, ракетчики и зенитчики хорошо потрепали оккупантов минувшие сутки.
Подразделения ВСУ ударили по технике, позициям и районам размещения живой силы оккупантов.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Авиация ВСУ в течение предыдущих суток нанесла 24 удара.
"Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25", — сообщили в Генштабе.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 – артиллерии, 2 склада боеприпасов, станцию РЭБ, а также другие военные цели противника.
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