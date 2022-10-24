Украинские пилоты "посетили" 11 районов сосредоточения врага, а ракетчики "минуснули" 4 пункта управления оккупантов

ВСУ нанесли удары по местам сосредоточения вражеской техники и личного состава.

Украинские пилоты, зенитчики и артиллеристы отработали по позициям врага. Уничтожено немало техники кафиров и личного состава.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. Подразделения ПВО сбили 12 БпЛА "Shahed-136".

"Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 состава боеприпасов, 1 зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника", — идет сообщении.

Напомним, что Силы обороны удерживают занимаемые позиции и наносят огненное поражение оккупантам для дальнейшего наступления. Противник продолжает вести активную оборону и пытается удержать захваченные рубежи.

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