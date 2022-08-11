Украинские пилоты потрепали оккупантов на Южном направлении: "демилитаризовано" 2 вражеских склада, опорник и вражеская техника

В Николаевской и Херсонской областях за прошедшие сутки работала авиация ВСУ.

Благодаря ее меткой работе у оккупантов стало на два склада с боеприпасами меньше, а также российские захватчики недосчитались живой силы и техники.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь".

"В течение боевого дня нанесено 6 авиационных ударов. Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и ячейке живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе. Дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и еще один очаг техники в Баштанском районе "Південь"

Также за прошедшие сутки дважды вертолетами был поражен опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники врага.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что завершить активную фазу войны в Украине жизненно необходимо до наступления зимы.

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