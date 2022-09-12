Украинские пилоты разбили опорник оккупантов и ЗРК и ударили по 6 районам сосредоточения техники и личного состава

За прошедшие сутки пилоты ВСУ отработали в 6 районах, где были сосредоточены техника и личный состав оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За прошедшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем 20 населенных пунктов. Проводится взятие под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

"Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов – поражен взводный опорный пункт, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.

Уничтожен 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита 1 управляемая ракета Х-59, 4 управляемые ракеты морского базирования типа "Калибр" и 5 управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Потери врага в живых силах уточняются", — отмечают в Генштабе.

Напомним, что в Херсонской области ВСУ разбили подразделение оккупантов. Морпехи из Севастополя во время боев потеряли 85% личного состава.

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