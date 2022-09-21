Украинские пилоты ударили по 19 районам размещения врага, а подразделения ПВО уничтожили самолет и 4 БпЛА

Силы обороны за прошедшие сутки успешно отразили вражеские атаки на нескольких участках и уничтожили российский самолет.

За сутки наши войска отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по враждебным позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БПЛА противника.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. в Генштабе.

В Белом доме заявили, что, по их данным, Путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию в РФ.

Читайте также: