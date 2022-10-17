Украинские пилоты уничтожили позиции ЗРК врага, а зенитчики – 2 пункта управления оккупантов

Украинская авиация отработала по позициям врага, нанеся удары по 25 районам скопления техники и живой силы.

Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов.

"Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения ПВО сбили 15 враждебных БпЛА. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления ", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Есть попадание в Шевченковском районе столицы. В результате там вспыхнул пожар в нежилом здании. Повреждены несколько жилых домов. На месте происшествия работают экстренные службы.

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