Украинские пилоты уничтожили позиции ЗРК врага, а зенитчики – 2 пункта управления оккупантов

Украинская авиация отработала по позициям врага, нанеся удары по 25 районам скопления техники и живой силы.
Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов.
"Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения ПВО сбили 15 враждебных БпЛА. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления ", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Есть попадание в Шевченковском районе столицы. В результате там вспыхнул пожар в нежилом здании. Повреждены несколько жилых домов. На месте происшествия работают экстренные службы.
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