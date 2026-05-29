Украинские пилоты — уже за штурвалами истребителей Gripen: на каком этапе подготовка
Программа подготовки на Gripen расширится в ближайшие месяцы, открывая путь к усилению украинского неба.
Украинские пилоты и техники официально начали подготовку на шведских истребителях Gripen. Министр обороны Швеции Пол Йонсон анонсировал расширение программы уже этой осенью.
Об этом министр написал в соцсети X.
«Обучение украинских пилотов и техников уже началось и расширится этой осенью», — сообщил Йонсон.
Он добавил, что Saab JAS 39 Gripen могут поставляться с таким вооружением, как IRIS-T, AMRAAM и дальнобойная ракета Meteor. Речь идет не только о самолетах, но и о вооружении, подготовке персонала и логистическом обеспечении.
Напомним, Швеция передаст Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D, поставка которых ожидается в течение следующих 10 месяцев. До 2030 года Украина также закупит еще 22 современных самолета серии Е. Эта договоренность закреплена в декларации об углубленном сотрудничестве и направлена на противодействие массированным ударам российскими УАБами.
Вместе с истребителями JAS 39 Gripen Украина получит дальнобойные ракеты «воздух-воздух» Meteor. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, это оружие станет «длинной рукой» авиации, что позволит эффективно отгонять носители российских УАБов от линии фронта.