Украинские пилоты задали трепки оккупантам на юге: минус вражеский склад с боеприпасами, техника и живая сила врага

Украинские пилоты ударили по скоплению вражеской техники и живой силы.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

В прошлые сутки авиация оккупанте работала по позициям ВСУ на Южном направлении. Враг нанес 10 авиационных ударов штурмовой авиацией и вертолетными парами. К счастью, обошлось без наших потерь.

"Зато наши 3 вертолета ударами по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином наряду с работой ракетно-артиллерийских подразделений имеют результат по сокращению вражеского войска на 13 рашистов, самоходную гаубицу техники "Мста" и 3 единицы автомобильной техники. Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. В этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага доразведываются", — сообщили в ОК "Південь".

Напомним, военный эксперт объяснил, закончилась ли оперативная пауза россиян и чего ожидать на Донбассе.

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