Кирилл Буданов

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Первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией может состояться уже в конце ноября или начале декабря.

Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил журналистам «Киев24».

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По его словам, конец ноября — начало декабря являются реальными сроками для проведения первого этапа обмена пленными.

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В то же время Буданов не уточнил, сколько украинцев планируют освободить и согласована ли окончательная дата обмена.

Кроме того, глава ОП сообщил о возможности проведения новой встречи по завершению войны. По его словам, к Рождеству могут состояться четырехсторонние переговоры с участием Украины, США, европейских представителей и России. А уже сегодня, 25 ноября, Украина проведет очередные консультации с европейским партнерам по телефону.

«Смотрите, двигается постепенно. Я бы сказал, более или менее планово», — отметил Кирилл Буданов.

Обмен пленными: последние новости

Напомним, в ходе трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби удалось договориться о подготовке масштабного обмена военнопленными. Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина уже ведет переговоры по каналам разведки и готовит предложения для американской стороны.

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Речь идет о возможном возвращении 1000 украинских военных. Координационный штаб работает над согласованием дат и формата обмена. По словам Зеленского, Киев готов реализовать договоренности в ближайшие недели, однако конкретные сроки зависят от действий России и посредничества США.

В то же время Украина продолжает настаивать на обмене по формуле «всех на всех». Отдельно идет работа над возвращением гражданских заложников, часть которых Россия удерживает еще с начала полномасштабного вторжения.

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