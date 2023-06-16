Украинские пленные в Венгрии: удалось установить имена и местонахождение военных

Речь идет об 11 военнопленных украинцах, которых россияне передали в Венгрию.

Украине удалось установить местонахождение 11 бывших военнопленных, которых россияне передали Венгрии, и которые сейчас находятся на территории этого государства.

Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по вопросам пропавших без вести лиц Олега Котенко 16 июня.

"Благодаря слаженной работе команды Уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор содержала в качестве военнопленных", – говорится в заявлении.

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Так, удалось узнать фамилии этих украинских военных, маршрут их перемещения в Венгрию. Об этом было сообщено родственникам экс-плененных и соответствующим правоохранительным органам.

У Котенко отметили, что до этого момента вообще не было никаких данных о семи из 11 украинских граждан, место содержания которых удалось установить. До возвращения военных в Украину они продолжают считаться пропавшими без вести при особых обстоятельствах в соответствующем Едином реестре лиц.

Как украинские военнопленные оказались в Венгрии

Русская православная церковь 8 июня заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья. Процесс состоялся "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".

Украина об этом факте ничего не знала. Так, в разведке информировали, что МИД Украины не получил подтверждения ни от венгерских коллег, ни от венгерского вице-премьера по церковным делам Жолта Шемьена, ни от тамошнего правительства. В то же время Шемьен подтверждал венгерским СМИ, что РПЦ передала группу украинских военнопленных.

Источники в украинских спецслужбах предупреждали, что Венгрия планирует провести пресс-конференцию с бывшими военнопленными, на которой они должны будут раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ.

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