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Украинские подразделения оставили двух беспилотных шпионов без перспектив дальнейшего использования

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Украинские подразделения оставили двух беспилотных шпионов без перспектив дальнейшего использования

Фото: Associated Press

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 08.09.2022.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

  • Ситуация в операционной зоне южных регионов остается сложной, но контролируется силами обороны.
  • Противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании собственных позиций.
  • Активно осуществляет воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами. Но точность украинских подразделений оставила 2 беспилотных шпиона без перспектив дальнейшего использования, уничтожив и наработанный фото/видео материал.
  • Враг пытается выискивать способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, организуя понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец.
  • В то же время наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам.
  • В течение боевого дня врагом нанесен 30 авиационных и один ракетный удар по украинским позициям, а также осуществлены пуски 4 ракет Р-27 по нашим самолетам, наносившим удары по противнику.

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