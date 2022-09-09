Украинские подразделения оставили двух беспилотных шпионов без перспектив дальнейшего использования

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 08.09.2022.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
- Ситуация в операционной зоне южных регионов остается сложной, но контролируется силами обороны.
- Противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании собственных позиций.
- Активно осуществляет воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами. Но точность украинских подразделений оставила 2 беспилотных шпиона без перспектив дальнейшего использования, уничтожив и наработанный фото/видео материал.
- Враг пытается выискивать способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, организуя понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец.
- В то же время наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам.
- В течение боевого дня врагом нанесен 30 авиационных и один ракетный удар по украинским позициям, а также осуществлены пуски 4 ракет Р-27 по нашим самолетам, наносившим удары по противнику.