Украинские подростки смотрят российский криминальный сериал: психолог указала на опасность

Новый российский сериал "Слово пацана", пропагандирующий бандитизм и детскую жестокость, продолжает набирать популярность среди украинских подростков, что очень возмущает большинство населения.

Почему этот сериал так "зашел" юным украинцам, объяснила психолог Юлия Святенко в эфире "Киев 24".

"Очень часто то, что люди видят по телевизору, для них это определенный пример. Подражание какой-то звездности, какой-то субкультуры. Мы видим, что когда получается определенный фильм, то те же дети маленькие подражают этим героям и те же подростки", – отмечает психолог.

Она обращает внимание, что подростки склонны в этом возрасте проявлять неприятие окружающих, определенное агрессивное поведение, не принимать то, что говорят им взрослые, быть самостоятельными и независимыми.

"Подростки стремятся иметь определенный авторитет... Давайте вспомним наше детство, наш подростковый возраст... в этом возрасте у нас кто был авторитетами? Те, кто проявлял силу, те, кто мог вести за собой класс. Тот, например, ученик, который предлагал прогулять уроки и за ним все шли. Только потом, когда мы начали взрослеть, мы уже понимаем определенные социальные нормы, что хорошо, а что плохо.

И потому, когда выходит какой-то фильм по телевидению, то подростки не включают анализ, критическое мышление — это хорошо или плохо... Они видят рейтинги, видят этот образ, за которым следуют окружающие, и они хотят его подражать. Потому что этот образ показывает определенный процесс в социуме и таким образом привлекает внимание подростков. Конечно, это поведение, это подражание может иметь негативные последствия", — подытожила Юлия Святенко.

Напомним, Минкульт выпустил заявление по поводу недопустимости распространения нового скандального российского сериала "Слово пацана" среди украинской молодежи.

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