Украинские поезда теперь соединят Ужгород с городами Европы: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский / © скрин с видео

Реклама

Украина начала процесс интеграции своей железной дороги в сети Евросоюза. Одним из первых шагов стал запуск пути, соединяющего Ужгород с большими европейскими городами, такими как Братислава, Кошице, Будапешт и Вена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Владимир Зеленский поблагодарил железнодорожников, работавших над этим проектом, и премьер-министра Словакии Роберта Фицо за визит. Также подчеркнул, что этот проект общий с Евросоюзом и это только началом.

Реклама

«Это только один из первых наших шагов фактически в интеграции украинской железной дороги в сеть Евросоюза. Спасибо всем, кто работал над этим результатом, этим проектом — это совместный проект с Евросоюзом», — сказал Зеленский.

Как пояснил президент в сообщении в соцсетях, сегодня состоялось открытие участка европути Ужгород — Чоп. Также добавил, что в планах построить европути во Львов. Сейчас идет развитие железнодорожного сообщения на других направлениях.

«Это очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы делаем объединяющие проекты», — сказал Зеленский.

Напомним, в Ужгороде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это первые их переговоры по возвращении Фицо из Китая, где он успел пообщаться с Владимиром Путиным и вроде бы привез Зеленскому «сообщение» от российского диктатора.

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что всегда соглашался с «формулой Зеленского» и другими мирными планами по прекращению войны в Украине. При этом он добавил, что его страна слишком мала, чтобы играть «решающую роль» в гарантиях безопасности.

«Укрзализныця» продолжает двигать страну в условиях летнего периода пассажирских перевозок, но уже начинает фиксировать постепенное снижение нагрузки.