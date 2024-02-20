Украинские пограничники филигранно подбили российские танки Т-90 (видео)

Оккупанты с помощью тяжелой техники пытались штурмовать позиции украинских военных под Бахмутом.

Украинские пограничники филигранно подбили российские танки Т-90, пытавшиеся штурмовать позиции украинских защитников под Бахмутом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как отмечается, российские танки Т-90 Владимир подбили пограничники бригады Гвардии наступления Месть. Оккупанты с помощью тяжелой техники пытались штурмовать позиции украинских военных под Бахмутом.

На кадрах из видео, опубликованного ГНСУ, видно, как украинские военные подводят российские танки, в частности, и дронами-камикадзе. После попаданий техника оккупантов начинает дымиться.

Украинские пограничники филигранно подбили несколько российских танков

Напомним, что украинская артиллерия остановила врага на Бахмутском направлении и нанесла серьезные потери.

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