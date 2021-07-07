Украинские пограничники и нацгвардейцы тренируются по стандартам НАТО

Украинские пограничники и нацгвардейцы тренируются по стандартам НАТО

В Украине стартовали совместные учения "Rapid Trident-2021".

6 июля на одном из полигонов Киевской области начались мероприятия объединенной подготовки по стандартам НАТО подразделений комендатуры быстрого реагирования Житомирского пограничного отряда и Национальной гвардии Украины.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, подготовка проходит с участием инструкторов Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция "UNIFIER"), что позволит улучшить взаимодействие и достичь совместимости с подразделениями Североатлантического альянса.

В течение нескольких недель в рамках украинского-американских учений "Rapid Trident-2021", военнослужащие будут учиться совместному планированию и проведению операций, отрабатывать действия по управлению подразделениями и выполнять элементы совместных межведомственных мероприятий на момент выполнения боевых задач. Тренировки помогут увеличить способности и усовершенствовать силовые подразделения ведомств.

Напомним, Зеленский заявил о необходимости получения исчерпывающего перечня реформ для вступления Украины в НАТО. Зеленский отметил, что "ключ к положительным решениям наших евроатлантических стремлений — это прежде всего успех украинских реформ".

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