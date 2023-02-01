Украинские пограничники из стрелкового оружия "отминусовали" ударный дрон РФ

В Донецкой области украинские пограничники уничтожили ударный беспилотник российской оккупационной армии, которым враг пытался сбросить снаряды на наши позиции.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ГПСУ, вражеский дрон пытался стабилизироваться и сбросить боеприпасы. Охранники границы расстреляли воздушную цель из стрелкового оружия.

"В Донецкой области бойцы ГПСУ обнаружили полет вражеского дрона. Квадрокоптер захватчиков пытался стабилизироваться и сбросить боеприпасы. Охранники границы расстреляли воздушную цель из стрелкового оружия. Беспилотник оккупантов взорвался в воздухе", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 26 января украинские военнослужащие ликвидировали 24 дрона-камикадзе "Shahed-136/131".

Днем ранее украинские войска ликвидировали вражеский штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

А еще раньше на восточном направлении украинские защитники уничтожили три российских вертолета Ка-52.

Как сообщалось, военные контрразведчики Службы безопасности Украины с помощью дрона атаковали позицию врага на востоке и уничтожили группу россиян.

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