Украинские пограничники подняли сине-желтый флаг прямо под носом россиян: видео

Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" подняли флаг Украины на пункте пропуска, который не работает с 24 февраля 2022 года.

Украинские охранники границы подняли сине-желтое знамя прямо под носом россиян — на пункте пропуска "Бударки", что на Харьковщине.

Об этом сообщили в ГПСУ.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестностях башню. Этот пункт пропуска расположен непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ", - подписали видео пограничники.

Пограничники подняли украинский флаг на границе с РФ

Напомним, ранее активисты движения "Желтая Лента" вывесили флаг Украины на горе Бойко в Крыму. Так они напомнили оккупантам, что Крым – это Украина.

Читайте также: