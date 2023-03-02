Украинские пограничники получили новые вертолеты Airbus: подробности

Современные вертолеты доставили в Украину в рамках выполнения межправительственного соглашения с Францией.

Государственная пограничная служба Украины получила новые вертолеты. Два вертолета для пограничников прибыло в конце февраля.

Об этом сообщает издание Scramble.

Два вертолета Airbus H125 летели через аэропорт Любляны, столицы Словении. Там они останавливались для заправки в понедельник, 27 февраля, а затем продолжили путь в Украину.

Ранее подобные вертолеты видели на заводе Airbus в Марселе во время тестовых полетов. В Украину доставили два вертолета: 49 Синий (бортовой номер 9281) и 53 Синий (бортовой номер 9253). Оба окрашены в серо-зеленые цвета, но их маркировку Госпогранслужбы и названия заклеили.

Как известно, поставки вертолетов Airbus H125 проходят в рамках выполнения межправительственного соглашения с Францией и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

Airbus H125 оснащен оптико-электронной системой наблюдения, оповещения с громкоговорителями и специализированными самолетными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

Ранее мы сообщали о начале спецоперации по отправке в Украину четырнадцати хорватских вертолетов — двенадцати вертолетов MI 8 MTV-1 и двух вертолетов MI 8 T.

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