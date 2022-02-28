Пограничники с острова Змеиный живы – ВМС ВСУ

Пограничников взяли в плен оккупанты.

Украинские пограничники с острова Змеиный живы, сообщают в ВМС ВСУ.

"Относительно действий РФ у острова Змеиный.

26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно МПРС "Сапфир" для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники. Но их незаконно захватили россияне. Незаконный захват гражданского судна-некомбатанта, не осуществлявшего ни одной военной задачи, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права.

Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины.

Обращаемся к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан.

Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен российскими оккупантами на острове Змеиный.

Мы очень рады узнать, что наши побратимы живы и с ними все хорошо!

Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины «забыли», «похоронили» своих подчиненных.

При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. За неимением БК они не смогли продолжить защиту острова.

В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и тому подобное. Соответственно, связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были тщетными. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить помощь морским пехотинцам.

Подводя итог сказанному, хотим добавить, враг еще раз продемонстрировал свою сущность. И снова доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет.

А своих побратимов мы ждем с нетерпением и всей душой", - идет речь в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: