Пограничники с острова Змеиный живы – ВМС ВСУ

Пограничников взяли в плен оккупанты.
Украинские пограничники с острова Змеиный живы, сообщают в ВМС ВСУ.
"Относительно действий РФ у острова Змеиный.
26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно МПРС "Сапфир" для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники. Но их незаконно захватили россияне. Незаконный захват гражданского судна-некомбатанта, не осуществлявшего ни одной военной задачи, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права.
Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины.
Обращаемся к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан.
Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен российскими оккупантами на острове Змеиный.
Мы очень рады узнать, что наши побратимы живы и с ними все хорошо!
Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины «забыли», «похоронили» своих подчиненных.
При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. За неимением БК они не смогли продолжить защиту острова.
В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и тому подобное. Соответственно, связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были тщетными. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить помощь морским пехотинцам.
Подводя итог сказанному, хотим добавить, враг еще раз продемонстрировал свою сущность. И снова доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет.
А своих побратимов мы ждем с нетерпением и всей душой", - идет речь в сообщении.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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