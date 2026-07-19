Украинские пограничники создают "килзону" на границе с Беларусью: что говорят об угрозе наступления

Создают килзону: украинские пограничники готовятся к нападению из Беларуси

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Украинские пограничники усиливают северные рубежи и создают килзону, готовясь к вероятному нападению из Беларуси.

Об этом передает Госпогранслужба.

Пограничники сооружают противотанковые рвы, многоуровневые заграждения из колючей проволоки, ряды бетонных «зубов дракона». И это лишь часть укреплений, возводимых военнослужащими ГПСУ на северной границе.

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Для обустройства границы также используют заграждения из «егозы» и противотанковые рвы, которые образуют фактически «килзону» для вражеских солдат, которые станут мишенями FPV-дронов.

Особое внимание военные уделяют водным рубежам, особенно на реке Днепр. Пограничники рассказали, что несколько раз сталкивались с водными патрулями Беларуси.

«Во время патрулирования на воде мы иногда встречаемся с патрулями Беларуси. Но никаких провокационных действий с их стороны не совершается», — говорит пограничник.

Ранее мы писали, что Германия срочно направила к границе с Беларусью около 5 тыс. военных.

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