Украинские пограничники уничтожили вражеский миномет "Василек" (видео)

Наши военные продолжают уничтожать технику и личный состав неприятеля.
На Купянском направлении украинские пограничники уничтожили автоматический миномет 2Б9 "Васильок" на базе автомобиля "Урал". Задачу выполнили бойцы воздушной разведки бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью дрона-камикадзе.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Как детализировали защитники, вражеский минометный расчет как раз разворачивался для ведения огня по нашим позициям.
"Однако оператор FPV-дрона пограничников вовремя попал в боекомплект и уничтожил миномет вместе с грузовиком", – отмечается в сообщении.
Ранее украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили два FPV-дрона вражеской армии. Их обнаружили по характерному звучанию.
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