Украинские пограничники уничтожили вражеский миномет "Василек" (видео)

Наши военные продолжают уничтожать технику и личный состав неприятеля.

На Купянском направлении украинские пограничники уничтожили автоматический миномет 2Б9 "Васильок" на базе автомобиля "Урал". Задачу выполнили бойцы воздушной разведки бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью дрона-камикадзе.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как детализировали защитники, вражеский минометный расчет как раз разворачивался для ведения огня по нашим позициям.

"Однако оператор FPV-дрона пограничников вовремя попал в боекомплект и уничтожил миномет вместе с грузовиком", – отмечается в сообщении.

Ранее украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили два FPV-дрона вражеской армии. Их обнаружили по характерному звучанию.

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