Украинские пограничники взяли в плен еще двух российских военных

Так, украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов. Это удалось сделать во время штурма на Лиманском направлении.

Об этом сообщает ГНСУ.

Продержались недолго

Задание выполнили бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница". Во время проведения штурмовых действий на Лиманском направлении они уничтожили группу оккупантов. Двух военнослужащих российской армии взяли в плен.

Имена россиян 1982 и 1966 года рождения не раскрываются. Интересно, что один из бойцов вражеской армии даже не знал, к какой части принадлежит. Мол, он на фронте всего неделю.

Другой оккупант – из так называемого "казачьего батальона" (Сибирь), на войне он пробыл всего два дня.

Ранее пропагандисты с подачи кремлевских генералов объявили погибшим в бою во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области старшего лейтенанта оккупационной армии Алексея Мельникова. Как оказалось, оккупанты, убегая со своих позиций, просто бросили своего раненого командира роты.

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