Украинские пограничники запретили въезд в страну российскому актеру

Имя актера не назвали.

Пограничники не впустили в Украину российского актера, прилетевшего в "Борисполь" рейсом из Стамбула.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Отмечается, что гражданину Российской Федерации 34 года. Впрочем, его имя не называют. Актер театра и кино прибыл в Украину для съемок в фильме.

В ходе прохождения паспортного контроля выяснилось, что актер нарушал порядок въезда в аннексированный РФ Крым. К слову, там он участвовал в съемках росийского сериала.

Пограничники сообщают, что во время беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове. Впрочем, за нарушение норм украинского законодательства в Украину его не впустили. Кроме того, мужчина получил запрет на въезд на территорию страны на ближайшие три года.

Как сообщалось ранее, украинские пограничники запретили въезд в страну российской певице Марии Гусаровой – Mary Gu. У нее был концерт в Киеве. Причина решения – незаконное посещение временно оккупированного Россией Крыма.

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