Украинские пограничники запретили въезд в страну российской актрисе

Имени актрисы пока не называют.
Пограничники не впустили в Украину российскую актрису, прилетевшую в Киев из Варшавы.
Как сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Отмечается, что женщина задержана в столичном аэропорту Борисполь. В ходе прохождения паспортного контроля выяснилось, что 32-летняя россиянка ранее нарушала порядок въезда в аннексированный РФ Крым.
Актриса прибыла в Киев, чтобы принять участие в съемках фильма. Впрочем, за нарушение законодательных норм ее на территорию страны не пустили. Кроме того, ей запретили въезд в Украину на три года.
К слову, имя российской актрисы пограничники не сообщили.
Как сообщалось ранее, украинские пограничники запретили въезд в страну российской певице Марии Гусаровой – Mary Gu. У нее был концерт в Киеве. Причина решения – незаконное посещение временно оккупированного Россией Крыма.
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