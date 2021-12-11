Исполнительница посещала аннексированный Крым.

Украинские пограничники запретили въезд в страну российской певице Марии Гусаровой – Mary Gu.

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в соцсети.

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К слову, концерт Mary Gu был запланирован в Киеве. Она написала в Instagram, что украинские пограничники ее развернули. По ее словам, запрет на въезд в Украину "безосновательный, без какой-либо доказательной базы".

В свою очередь, прессслужба ГСЧС сообщила, что на три года запретила въезд на территорию страны двум гражданам Российской Федерации. Причина решения – незаконное посещение временно оккупированного Россией Крыма.

К слову, пограничники имен россиян, задержанных в столичном аэропорту, не разглашали. Только сообщили, что речь идет о мужчине и женщине. Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула. В ходе оформления пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на полуостров. В частности, посещая проводимые в Крыму фестивали.

Как сообщалось, пограничники в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" развернули на въезде в Украину московскую блоггершу, которая летом этого года незаконно посетила временно оккупированный Крым. Девушка попала на временно оккупированный полуостров, въехав на автомобиле через незаконно построенный мост через Керченский пролив.

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