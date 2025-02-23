Украинские полезные ископаемые, которые оккупировала Россия: в Минэкономики назвали сумму потерь

Украинская территория, временно оккупированная, содержит полезных материалов на сумму примерно 350 млрд долларов. Кроме этого, Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. И задачей соглашения с США о полезных ископаемых является не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку украинских месторождений.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министер экономики Украины Юлия Свириденко 23 февраля на форуме "Украина. Год 2025".

"Если мы говорим о критических материалах, то действительно, Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача – не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед нами стоит большая задача – обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в переделку".

По ее словам, недра захваченных украинских территорий богаты полезными ископаемыми именно на сумму 350 млрд долларов.

"Мы владеем информацией, что территория, которая, к сожалению, временно оккупирована, полезных материалов содержит на сумму порядка 350 млрд долларов. Мы понимаем, что этими ресурсами, к сожалению, на сегодняшний день владеет агрессор. Тот же титан может быть использован, прежде всего, для авиационной, оборонной, медицинской отраслей. Будет использоваться против нас. сы подтвердить и привлечь инвесторов для переработки, а не просто экспорта сырья, о чем мы очень много говорим в последние дни", – объяснила Свириденко.

Напомним, Пентагон опроверг заявление президента США Дональда Трампа об израсходованных на Украину 350 млрд долларов. Ранее он заявил, что США выделили именно такую сумму в поддержку Украины, однако эта цифра не подтверждается официальными источниками.

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