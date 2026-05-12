Украинские полярники показали необычного морского котика (фото)

Фото Национальный антарктический научный центр

Украинские полярники показали редкие фото антарктического морского котика необычного кремового цвета.

﻿Фото сделали во время экспедиционных работ в проливе Жерлаш вблизи острова Анверс.

﻿Как объясняют ученые, причиной светлого меха у котика является лейкизм — форма гипопигментации, при которой животное частично или почти полностью теряет естественную окраску шерсти и кожи. При этом цвет глаз и конечностей остается нормальным.

Специалисты отмечают, что лейкизм не стоит путать с альбинизмом. У животных-альбиносов из-за отсутствия пигмента изменяется также цвет глаз, имеющих розоватый или красноватый оттенок.

По словам исследователей, разные формы гипопигментации у морских котиков встречаются очень редко, но такие особи могут успешно взрослеть и даже участвовать в размножении.

Светлый морской котик Фото Национальный антарктический научный центр

Кремовые котики рискуют

Необычная окраска имеет и определенные риски. Кремовые котики более заметны для хищников, в частности косаток и морских леопардов, а также для добычи рыбы, криля и кальмаров. Это может влиять на эффективность охоты и выживаемости животных.

Кроме того, из-за меньшего количества пигмента кожа хуже поглощает тепло. Однако от сильного холода морских котиков защищает толстый слой подкожного жира.

Ученые отмечают, что исследование таких редких случаев помогает лучше понять генетическое разнообразие популяции и адаптацию антарктических животных к строгим условиям окружающей среды.

