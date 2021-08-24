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Украинские полярники поздравили Украину с Днем Независимости чувственным видео

Украинские полярники поздравили Украину с Днем Независимости чувственным видео

Фото: скриншот с видео

Ученые пожелали стране развития, побед и процветания.

Зимовщики со станции "Академик Вернадский", которые сейчас работают в 15 тыс км от дома, поздравили Украину с Днем Независимости.

Видеопоздравление обнародовал Национальный антарктический научный центр в соцсети.

Участники 26-й УАЭ отметили, что несмотря на очарование красотой и величием Антарктиды, их сердца бьются в унисон с сердцами всех украинцев. И хотя никуда не деться от тоски по домам и родными, они счастливы представлять на ледяном континенте интересы государства и делать все возможное для развития украинской науки.

"Мы поздравляем Украину с юбилеем, желаем ей развития, побед и процветания. Верим в ее успех так же, как верим в успех нашей миссии в Антарктиде ", — отметили полярники.

Напомним:

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