Украинские полярники зафиксировали мощное землетрясение (фото)

Украинские ученые на станции «Академик Вернадский» / © facebook.com/AntarcticCenter

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Украинские ученые на антарктической станции «Академик Вернадский» зарегистрировали мощное землетрясение в районе между Аргентиной и Чили. Зафиксированные подземные толчки стали очередным свидетельством высокой эффективности украинских исследований в глобальном мониторинге природных явлений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции.

Согласно данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился под дном Атлантического океана — примерно в 219 км южнее аргентинского порта Ушуаи. Сила толчков достигла 7,4 балла по шкале магнитуды.

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Ученые зафиксировали сейсмическое событие в 2 мая в 10:03 по местному времени благодаря высокочувствительным датчикам, установленным на станции Вернадский. Несмотря на мощь землетрясения, сами полярники не ощутили колебаний, ведь остров расположен довольно далеко от эпицентра.

«Мы постоянно наблюдаем геофизические процессы в регионе, в частности за сейсмической активностью, что имеет критическое значение для глобального понимания природных явлений. Фиксация даже отдаленных землетрясений помогает лучше понимать геодинамику Земли», — объяснил геофизик 30-й Украинской антарктической экспедиции Альберт Грабовецкий.

Украинская станция в Антарктиде играет важную роль в мировой науке. Благодаря собранным данным, ученые могут подтверждать и уточнять информацию от других сейсмологических сетей, анализировать связи между тектоническими зонами и совершенствовать модели распространения сейсмических волн. Эти модели, в частности, используются для прогнозирования цунами и других стихийных бедствий.

Напомним, сейсмоакустические исследования на Вернадском продолжаются с 2000 года. А в 2020 году на станции обновили оборудование для геофизических наблюдений. Все собранные данные в режиме реального времени поступают в Национальный центр данных Национальной системы сейсмического мониторинга Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чили объявили массовую эвакуацию после сильнейшего землетрясения в районе пролива Дрейка.