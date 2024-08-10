Украинские полярники зафиксировали уникальное атмосферное явление (фото)

Украинские полярники зафиксировали редкое атмосферное явление — перламутровые тучи, появляющиеся из-за "игр" солнца и льда.

Видео опубликовали на странице Национального антарктического научного центра.

Отмечается, что в Антарктике их можно наблюдать всего несколько раз за год экспедиции, преимущественно зимой.

Ученые объяснили, что большинство облаков живут в нижнем слое атмосферы — "влажной" тропосфере. А вот перламутровые формируются в следующем слое – "сухой" стратосфере.

Украинские полярники зафиксировали редкое атмосферное явление/Фото: Национальный антарктический научный центр

Влагу туда заносит сильный поток воздуха: обычно он натыкается на высокий горный хребет, идет вверх, огибает его и падает вниз. Верхушка волны проходит через нижнюю часть стратосферы, расположенную на высоте 15-30 км. Также это может быть связано с мощными тропосферными циклонами.

Когда поток попадает в стратосферу, там должны быть аномально низкие температуры (около -85°С), чтобы влага превратилась в кристаллики льда. Весь этот процесс должен подсвечиваться солнцем, которое на несколько градусов ниже горизонта, то есть восходит или садится.

Тогда свет отражается от кристалликов в облаках так, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и "красит" облака в разные цвета. Когда же солнце поднимается выше, то на фоне рассеянного света они почти не видны, ведь они очень тонкие.

Поскольку облака состоят из кристалликов льда, наблюдаются по большей части в полярных регионах и формируются в стратосфере, то их официальное название — ледяные полярные стратосферные облака. А уже из-за разноцветности их назвали перламутровыми.

Напомним, мощные землетрясения могут накрыть Украину. Сейсмолог предупредил об опасности из Румынии и рассказал, как к этому можно подготовиться.

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