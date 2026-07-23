Украинские порты не принимают иностранные суда: что произошло и будет ли кризис экспорта

Украинские порты не принимают иностранные суда / © УНИАН

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Из-за постоянных вражеских обстрелов судовладельцы временно прекратили отправлять гражданские корабли в украинские порты. Несмотря на это, о полной блокировке морского экспортного коридора пока речь не идет. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Больше сообщили в «РБК-Украина».

Иностранные суда не заходят в украинские порты: будет ли кризис

Чиновник объяснил, что решение о приостановлении рейсов является исключительной инициативой бизнеса — со стороны украинских властей никаких запретов или ограничений не вводили.

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Сейчас Кабинет Министров прорабатывает решения, которые позволят быстрее восстановить безопасное судоходство.

По словам министра, обстоятельства меняются очень быстро, поэтому делать долгосрочные прогнозы по продолжительности этой паузы пока рано. В то же время сложившаяся за последние четыре дня ситуация еще не успела критически сказаться на общих показателях экспорта, ведь эти объемы следует анализировать в разрезе месяцев или целого года.

«Один день или даже неделя без отгрузок на годовые объемы не повлияет. Реальное влияние будет, если такая ситуация будет продолжаться несколько месяцев», — сказал Высоцкий.

Отдельно глава Минагрополитики обратился к украинским агропроизводителям с советом не поддаваться ажиотажу и по возможности воздержаться от импульсивных соглашений.

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«Первая реакция — обычно паника, и цены сразу падают. Конечно, я не призываю всех полностью прекратить продажи. Есть внутреннее потребление, экспорт работает по другим маршрутам», — добавил Высоцкий.

Аграриям, которые имеют возможность, советуют подождать несколько дней или недель до стабилизации ситуации на рынке, чтобы выгодно продать свои товары.

Россия атакует украинские и иностранные суда в Черном море

Напомним, российские войска нанесли удар тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, который с грузом кукурузы выходил из порта в Одесской области в направлении Босфора.

По данным Администрации морских портов Украины, количество жертв этой атаки возросло до 10 человек, среди которых украинский лоцман филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ».

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На борту судна находились 18 человек: 17 иностранных членов экипажа (граждане Сирии и Индии) и украинец. В результате попадания в район правого борта надстройки возник пожар. Поисково-спасательная операция длилась всю ночь: специалистам удалось локализовать огонь, спасти и эвакуировать в больницу 8 человек.

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