Украинцев предупредили о сильном ветре 8 октября: где ждать порывы до 15-20 м/с

Украинцев предупредили о сильном ветре 8 октября: где ждать порывы до 15-20 м/с

Осадков в пятницу не ожидается.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила предупреждение о порывах ветра.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, 8 октября в большинстве западных и юго-восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее в ТСН.Ранок рассказали, что в Украину пришел антициклон и принес похолодание. Днем оно будет почти незаметным: в большинстве областей 10-15 градусов выше нуля. Однако ночью возможны заморозки.

Как сообщалось, погода в Украине в октябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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