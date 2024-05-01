"Украинские "птички" уже задолбали": оккупанты жалуются, что ВСУ сжигают их дронами в районе Бахмута

Оккупанты записывают видео, в которых жалуются на то, что украинские защитники палят их дронами.

Российские оккупанты жалуются на то, что украинские военные "палят" их "маленькими птичками" в районе города Бахмут Донецкой области.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов.

Как отмечается, оккупанты записывают видео, в которых жалуются на то, что украинские защитники сжигают их дронами.

"Помогите нам срочно, подойдет любое г***о. Украинские с**ные "птички" уже задолбали, эти маленькие твари нас здесь просто сжигают, разрывают нас на куски. Понимаете?" — плачется оккупант.

В то же время речь идет о боях в районе города Бахмут на Донетчине.

"Видео сняли непосредственно российские военнослужащие, фиксирующие неприятные для них результаты атак украинских FPV-дронов. На одном из видео российский автомобиль избежал прямого попадания дрона-камикадзе, однако это в результате его не спасло — машина наехала на мину ПТМ-3, сброшенную с дрона "Вампир", — добавил Бутусов.

Напомним, что Россия пытается оградить свою авиацию от украинских атак.

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