- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 420
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинские работодатели нанимают мигрантов: кого чаще всего приглашают компании
В Украине растет спрос на рабочую силу из-за рубежа. Компании приглашают разнорабочих, водителей и логистов из Индии и Бангладеша.
В Украину уже некоторое время приезжают трудовые мигранты, которых приглашают местные компании. Чаще всего это граждане Индии и Бангладеша.
Об этом рассказал соучредитель HRD-club Дмитрий Дегтярь в комментарии для BBC.
«Нас ожидает этот поток. Он не будет массовый, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеша. Это разнорабочие, специалисты логистики, водители, сварщики», — отметил эксперт.
По его словам, процесс оформления иностранцев пока длительный и сложный — в среднем он занимает около шести месяцев и требует значительных затрат со стороны работодателя.
Эксперт отмечает: необходимы изменения в процедуре трудоустройства, чтобы облегчить привлечение работников из-за рубежа.
Напомним, снятие ограничений на выезд молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет привело к потере работников во многих компаниях. Во время конференции «Эффективное управление агрокомпаниями» представители компаний «Сильпо» и МХП выразили обеспокоенность по этому поводу.
В частности, владельцы бизнеса также заявляют, что теряют молодых и опытных работников, ведь большинство увольняется и выезжает за границу в поисках лучших условий для жизни.