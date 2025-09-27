Украинские работодатели нанимают мигрантов: кого чаще всего приглашают компании

Трудовые мигранты

В Украину уже некоторое время приезжают трудовые мигранты, которых приглашают местные компании. Чаще всего это граждане Индии и Бангладеша.

Об этом рассказал соучредитель HRD-club Дмитрий Дегтярь в комментарии для BBC.

«Нас ожидает этот поток. Он не будет массовый, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеша. Это разнорабочие, специалисты логистики, водители, сварщики», — отметил эксперт.

По его словам, процесс оформления иностранцев пока длительный и сложный — в среднем он занимает около шести месяцев и требует значительных затрат со стороны работодателя.

Эксперт отмечает: необходимы изменения в процедуре трудоустройства, чтобы облегчить привлечение работников из-за рубежа.

Напомним, снятие ограничений на выезд молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет привело к потере работников во многих компаниях. Во время конференции «Эффективное управление агрокомпаниями» представители компаний «Сильпо» и МХП выразили обеспокоенность по этому поводу.

В частности, владельцы бизнеса также заявляют, что теряют молодых и опытных работников, ведь большинство увольняется и выезжает за границу в поисках лучших условий для жизни.