Украинские ракеты "Длинный Нептун" и "Фламинго" могут превзойти Tomahawk: эксперт сделал интересное заявление

Tomahawk. / © Getty Images

Масштабирование производства украинских ракет "Длинный Нептун" и "Фламинго" может сделать Tomahawk не слишком нужными.

Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Радио NV" .

"Наши ракеты "Длинный Нептун" в своем классе признаны на сегодняшний день. В Европе не делают ракеты такого уровня и такого класса. Эта ракета считается лучшей, по крайней мере из производимых в Европе, несмотря ни на что", - отметил Гетьман.

По его словам, украинская ракета "Фламинго" может нести большое количество взрывчатки и улетает на большое расстояние. Потому, говорит эксперт, является "хорошей ракетой".

"Если мы масштабируем по крайней мере производство двух видов ракет - "Длинный Нептун" и "Фламинго", то уже ракеты типа Tomahawk нам будут не так нужны. Это было очевидно, что помощь и передача чего-то иногда происходит тогда, когда оно нам уже и не очень нужно. Может это и к лучшему. Таким образом, стимулируется наше производство", - сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что уже «в определенной степени» принял решение по поставкам ракет Tomahawk Украине. Впрочем, детали американский лидер не сообщил.

The Telegraph писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге с просьбой предоставить ракеты Tomahawk во время частной беседы на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, такое современное оружие могло бы вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров для заключения мирного соглашения.